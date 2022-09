Litwa wysłała pojazdy opancerzone. Zapowiada kolejne dostawy

M113 to amerykański transporter opancerzony, opracowany przez Food Machinery and Chemical Corporation (FMC Corporation). Konstrukcja, która była produkowana seryjnie w latach 1960-2007, opiera się na pojazdach z lat 50. XX wieku: M59 i M75. Maszyna została wyprodukowana w ok. 40 wariantach.

M113 posiada trakcję gąsienicową i jest obsługiwany przed dwuosobową załogę. W pojeździe zmieści się do ośmiu żołnierzy desantu. Transporter ma zasięg ok. 480 km. Liczba wyprodukowanych egzemplarzy tych maszyn (we wszystkich wariantach) wynosi ok. 80 tys.