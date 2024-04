Rosjanie "spuścili" dymną kurtynę. Bali się uderzenia ukraińskich dronów

Jak już informowaliśmy, wykorzystanie dymu jest jednym z elementów "maskirowki", czyli rosyjskiego maskowania operacyjnego. Do jego tworzenia Rosjanie wykorzystują m.in. wozy TDA-3 . Jest to stosunkowo młode rozwiązanie, które do służby trafiło w latach w 2016-2017 r. Przy jego tworzeniu Rosjanie wykorzystali doświadczenia zgromadzone podczas użytkowania wcześniejszych wersji pojazdu, czyli TDA-2K, czy TDA. Jak twierdzą, TDA-3 jest kilkukrotnie lepszy od poprzedników pod względem wydajności, szybkości tworzenia zasłony dymnej, a także obszaru, jaki może ona pokryć.

Z dostępnych informacji wynika, że wozy TDA-3 wykorzystują specjalne aerozole, które są w stanie ukryć sprzęt wojskowy zarówno przed obserwacją bezpośrednią, jak i radarową. Sam pojazd ma ok. 16 ton i jest osadzony na ciężarówki KamAZ-5350 6x6. Składa się z kilku modułów. Wśród nich są moduł kryjący w sobie specjalne zbiorniki na mieszankę dymną lub jej składniki, a także moduł służący do ich mieszkania.

Serwis TopWar podaje, że wozy TDA-3 są wyposażone w zestaw sprzętu meteorologicznego. Ich przygotowanie do pracy zajmuje ok. 5 minut. Podczas tworzenia zasłony dymnej pojazdy zużywają sproszkowane składnik ze stałą szybkością 13 kg/minut. Według TopWar zasłona stworzona przez TDA-3 może utrzymywać się od 110 minut do nawet 6 godzin, jest to uzależnione od natężenia przepływu wykorzystywanej mieszkanki.