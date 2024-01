Rosjanie się wykrwawiają. Stracili prawie cały sprzęt

Choć Rosjanie tracą sporo maszyn, należy też zaznaczyć, że tamtejszy przemysł zbrojeniowy wciąż funkcjonuje – jednak osiąga wydajność na poziomie 390 czołgów rocznie (doniesienia podawane przez portal Militarny). Zgodnie z tymi szacunkami, Rosjanie w latach 2022-2023 mogli zbudować i naprawić ok. 800 czołgów, co oznacza, że siły zbrojne agresora dysponują obecnie ok. 1180 maszynami. Forbes podkreśla, że może to być liczba nieznacznie większa od sprzętu posiadanego przez Ukrainę.