Rosjanie rozpoczęli budowę. Tak przygotowują się na silne uderzenie

Wymiary pojedynczego drona to z kolei 3,5 m długości i 2,5 m rozpiętości skrzydeł. Jednostkę napędową rzeczonego Shaheda stanowi silnik Limbach L550E, który generuje moc na poziomie 50 KM i rozpędza konstrukcję do prędkości maksymalnej 185 km/h. Za skuteczne zniszczenia celów odpowiada w przypadku tej broni głowica bojowa ważąca do 40 kg. Przybliżony koszt jednego bezzałogowca Shahed-136 to ok. 20 tys. dolarów.