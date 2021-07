Rosjanie pokażą nowy myśliwiec. Będzie konkurencją dla F-35

Najnowszy samolot ujrzy światło dzienne już 20 lipca. Na razie w sieci można podziwiać jego zapowiedzi, które niektórzy uważają za nawiązanie do amerykańskich obserwacji UFO. Pierwszy z teaser to zdjęcie z napisem "Mystery will be unveiled on July 20" (Tajemnica zostanie ujawniona 20 lipca), a drugi z hasłem "Guys, everything is simpler than you think" (Ludzie, wszystko jest prostsze, niż wam się wydaje). Widać na nich tajemniczy obiektu unoszący się w powietrzu. Być może Rosjanie chcieli w ten sposób przekazać, że niezidentyfikowane obiekty latające, które pojawiały się na niebie były po prostu testowanym przez nich myśliwcem.