Rosjanie nie odpuścili. Odłożyli atak w czasie

Wrzutnia systemu Iskander-M miota z kolei pociskami o ładunku ważącym do 5 t. Rakiety mają długość ponad 7 m przy średnicy ok. metra. Po wystrzeleniu są zdolne do osiągnięcia prędkości hipersonicznej - nawet ponad 7 Ma, czyli ok. 8 tys. km/h. Z powodu tak dużej prędkości Iskander-M jest bronią, przed którą trudno się bronić, jednak - jak pokazuje teatr działań zbrojnych prowadzony w Ukrainie - nie jest to niemożliwe.