Rosjanie naprawdę to robią. Na zdjęciach z kosmosu wszystko dokładnie widać

Rosjanie po raz kolejny sięgnęli po nieoczywisty sposób na ochronę swoich bombowców. Maszyny stacjonujące w bazie lotniczej Ołenia, która jest częstym celem ataków ukraińskich dronów, zostały zabezpieczone oponami samochodwymi. Zdjęcia satelitarne pokazują, że zostały one rozmieszczone m.in. na skrzydłach Tu-95MS oraz Tu-22M3. Są to bombowce wykorzystywane podczas nalotów na Ukrainę.

Jak przypomina serwis Defense Romania, w ciągu ostatnich kilku miesięcy doszło do co najmniej trzech ataków na rosyjską bazę lotniczą Ołenia, położoną zaledwie 200 km od granic Finlandii i Norwegii. Ukraińcy przy użyciu bezzałogowców podejmowali próby uderzeń w stacjonujące tutaj bombowce, które Rosjanie wykorzystują do przenoszenia pocisków manewrujących wystrzeliwanych w stronę Ukrainy.

Rosjanie zabezpieczają bombowce oponami

Najnowsze zdjęcia satelitarne, które udostępnia Google Earth, sugerują, że Rosjanie boją się kolejnych ataków na bazę. Wskazują na to opony rozmieszczone na skrzydłach bombowców strategicznych Tu-95MS. Defense Romania zaznacza, że można ich zobaczyć od 12 do nawet 20 na każdej maszynie. Z kolei w przypadku bombowców Tu-22M3 opony znajdują się również na kadłubach.

Nie wiadomo, jaka jest skuteczność tego rozwiązania. Pewne jest jednak, że Rosjanie sięgali po nie już wcześniej. Stare opony samochodowe można było zobaczyć np. na maszynach stacjonujących w bazie lotniczej Engels. Wówczas pojawiły się głosy, że rozwiązanie ma za zadanie chronić bombowce nie tylko przed uderzeniami dronów, ale także ukraińskich pocisków manewrujących Neptun.

Rosyjskie bombowce strategiczne

Bombowce Tu-22M3 oraz Tu-95MS to jedne z ważniejszych maszyn w arsenale Rosji. Pomimo swojego wieku wciąż pełnią ważne funkcje, co uwidocznił konflikt w Ukrainie. Tu-95MS, znane również jako "Niedźwiedzie", to bombowce strategiczne o dużym zasięgu, które są w stanie przenosić broń jądrową. Bombowce te cechują się wyjątkową wytrzymałością oraz zdolnością do długotrwałych lotów, przekraczających 12 tys. km. W ich arsenał wchodzą m.in. pociski manewrujące Ch-55, które mogą razić cele oddalone o tysiące kilometrów. Bombowce Tu-95MS są także wyposażone w nowoczesne systemy nawigacyjne i obronne, co pozwala im na skuteczne unikanie przeciwników i realizację misji strategicznych.

Tu-22M3, znane również jako "Backfire", to wielozadaniowe bombowce dalekiego zasięgu, które pełnią zarówno funkcje bombowca taktycznego, jak i strategicznego. Samolot ten jest zdolny do przenoszenia różnorodnych typów uzbrojenia, w tym konwencjonalnych bomb, bomb jądrowych, a także rakiet kierowanych o zasięgu do 600 km. Ponadto, Tu-22M3 ma zdolności do prowadzenia precyzyjnych uderzeń na kluczowe cele naziemne i morskie. Dzięki zaawansowanym systemom nawigacyjnym oraz radarowym, maszyna ta może skutecznie realizować misje w trudnych warunkach bojowych, w dzień i w nocy. Duża prędkość maksymalna oraz możliwość operowania na różnych wysokościach czynią z Tu-22M3 bardzo trudny cel dla systemów obrony przeciwlotniczej.

Karolina Modzelewska, dziennikarka Wirtualnej Polski