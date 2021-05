Rosjanie mają broń mikrofalową? Władze USA podejrzewają serię ataków

Broń mikrofalowa w rękach Rosjan

Zgodnie z raportem National Academies of Science, Engineering, and Medicine z 2020 roku, ataki na amerykański personel wojskowy i dyplomatyczny rozpoczęła się w 2016 roku. Miało do nich rzekomo dojść po tym, jak administracja ówczesnego prezydenta Baracka Obamy nawiązała stosunki dyplomatyczne z Kubą.