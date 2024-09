Rosjanie dodali je do dronów. Takich bezzałogowców świat jeszcze nie widział

Rosjanie twierdzą, że odkryli nowy, skuteczny sposób na eliminowanie wrogich dronów. Ma on bazować na gwoździach, które są mocowane do bezzałogowców. Jeden z instruktorów szkolących rosyjskich żołnierzy z obsługi dronów na froncie w rozmowie z rosyjskimi mediami wyjaśnił, jaką rolę one spełniają. Po wykryciu wrogiego drona, rosyjski bezzałogowiec uzbrojony w gwoździe uderza w urządzenie, które zostaje uszkodzone.