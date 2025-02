Wystrzelili go w kierunku Ukrainy. Ch‑22 uległ awarii i zaskoczył Rosjan

Pocisk Ch-22 to potężne rakiety o długości 11 metrów i masie ponad pięciu ton, z czego aż 950 kg stanowi głowica bojowa. Po odłączeniu od nosiciela pocisk wznosi się na wysokość ok. 20 km, by następnie rozpędzić się do prędkości ok. 3 Ma (3600 km/h). W końcowej fazie ataku prędkość ta wzrasta do 4 Ma (4900 km/h) i z taką właśnie prędkością uderza w cel, co w połączeniu z masą startową pocisku generuje ogromne zniszczenia.