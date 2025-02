Przełomowy wynalazek Polaków. Zamiast patyny wolą odpady

Zespół badaczy z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z sukcesem stworzył ZUT-olizer, który stanowi nowatorski katalizator odpowiedzialny za rozdzielanie wody na tlen i wodór. Co wyjątkowe, ten proces nie wymaga użycia kosztownych metali, co czyni to odkrycie jeszcze bardziej przełomowym.