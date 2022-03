Rosja znowu sięga po zakazaną broń. Ostrzelano miasto z amunicji kasetowej

Zapalnik każdego pocisku zazwyczaj aktywuje się podczas spadania – nad lub na ziemi. Istnieje jednak ryzyko, że nie wszystkie ładunki zostaną zdetonowane (według szacunków jest to około 10 proc.). Wówczas powstaje problem niewybuchów, które mogą poważnie ranić, a nawet doprowadzić do śmierci cywili, także po zakończeniu działań wojskowych. Znane są przypadki, kiedy dzieci bawiły się niewybuchami, traktując je jako zabawki. Jest to niebezpieczne, bo nawet najdrobniejszy ruch może doprowadzić do detonacji ładunku.