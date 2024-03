Rosja zestrzeliła własny samolot? To mógł być zaawansowany myśliwiec

Rosyjski myśliwiec, najprawdopodobniej Su-27 lub Su-35 został zestrzelony nad okupowanym Sewastopolem, donosi Defense Express. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez naocznych świadków, a nagrania trafiły do sieci. Rosjanie na razie milczą i nie zdradzają, co spowodowało utratę kolejnego samolotu bojowego. Na rosyjskich kanałach na Telegramie pojawiły się jednak spekulacje, że był to Su-35 zestrzelony przez własną obronę przeciwlotniczą.