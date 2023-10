Rosja zestrzeliła własny samolot. Padło na zaawansowany myśliwiec

Codzienna aktualizacja wywiadowcza wskazuje, że chociaż od początku inwazji Rosja straciła ok. 90 samolotów, jest to prawdopodobnie dopiero piąty przypadek utraty Su-35S (Flanker-M w kodzie NATO). Według brytyjskiego wywiadu incydent miał miejsce 28 września nad Tokmakiem, miastem położonym ok. 20 km za linią frontu.