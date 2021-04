Rosja z bombowcem przyszłości. Decyzja zapadła

Rosyjskie siły powietrzno-kosmiczne czeka rewolucja? Zatwierdzono ostateczne założenia nowego bombowca strategicznego, który powstaje w ramach programu PAK-DA. Mógłby on wejść do służby do 2027 roku, tym bardziej że Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej ma wielkie plany względem tej maszyny. Mogłaby ona zastąpić wysłużone Tu-95 czy współpracować z Tu-160 i Tu-22M3.