Rosja wysłała do Syrii hipersoniczne Kindżały i samoloty przechwytujące MiG-31K

Rosja wysłała Kindżały do Syrii

Pociski rakietowe Ch-47M2 Kindżał wciąż pozostają dużą tajemnicą. Jak twierdzi ich producent, mają możliwość wykonywania manewrów podczas dolotu do celu, zasięg ich rażenia przekracza 2000 km, a prędkość poruszania to Ma 8 – 10, czyli około 3400 m/s. MiG-31K wraz z Kindżałami po raz pierwszy publicznie pokazano w maju 2018 roku. Teraz samoloty z pociskami można podziwiać podczas rosyjskich ćwiczeń, które odbywają się we wschodniej części Morza Śródziemnego.