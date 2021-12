Rosja wysłała bombowce. Pojawiły się przy granicy

Kreml oczekuje, że w przyszłości Su-30SM będą mogły przenosić zaawansowaną broń hipersoniczną. Obecnie Su-30SM osiągają maksymalną prędkość 2125 km/h i mogą przenosić uzbrojenie o masie do 8 ton. Rosyjskie bombowce dalekiego zasięgu Tu-22M3 osiągają z kolei prędkość do 2300 km/h i są zdolne do przenoszenia broni jądrowej. Cechą charakterystyczną tych samolotów jest zmienna geometria skrzydeł.