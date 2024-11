Problemy z nauką u dzieci. Wskazano istotną przyczynę

Nowe badania naukowców z University of Southern California wykazały, że niektóre formy zanieczyszczenia powietrza, m.in. te związane z rolnictwem, mają szczególnie negatywny wpływ na funkcje poznawcze dzieci. Ponadto zwiększają one ryzyko choroby Alzheimera i demencji u dorosłych.

Te drobne cząsteczki, które są mieszaniną pyłów, sadzy, związków organicznych i metali, mogą przenikać do płuc, a następnie do krwiobiegu i mózgu, przechodząc przez barierę krew-mózg. Ich obecność w organizmie dzieci wiąże się z negatywnymi konsekwencjami.

- Bez względu na to, czy badaliśmy go osobno, czy w powiązaniu z innymi zanieczyszczeniami, zawsze wiązał się z gorszymi wynikami w nauce i gorszą pamięcią — powiedziała główna autorka publikacji dr Megan Herting. Jej zdaniem sugeruje to, że ogólna szkodliwość PM2,5 to jedno, ale w tej mieszaninie są związki, które zagrażają ludziom bardziej niż inne.