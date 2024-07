Powstaje w tajemnicy? Najszybszy samolot na świecie

Lotnictwo XXI wieku wydaje się być rozwinięte do tego stopnia, że osiąganie kolejnych kamieni milowych w technologii stanowi nie lada wyzwanie dla producentów samolotów. Przemysł zbrojeniowy naturalnie rozwija swoje projekty, udoskonalając je pod względem obecności coraz to nowszych rozwiązań technologicznych, jednak stara się też dostarczać coraz to szybsze maszyny.