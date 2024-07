Ćwiczenia nuklearne Rosjan. Planują ich jeszcze więcej

Wspomniane pociski balistyczne RS-24 mają stosunkowo krótką historię. To broń, która po raz pierwszy została wystrzelona w maju 2007 r., natomiast do służby wcielono ją trzy lata później, w 2010 r., i zgodnie z planem Federacji Rosyjskiej będzie wykorzystywana do roku 2050.

Jars to międzykontynentalny rosyjski pocisk balistyczny na paliwo stałe (ICBM), który jest przystosowany do przenoszenia maksymalnie sześciu niezależnych głowic atomowych (MIRV) o mocy do 300 kt każda. Zasięg RS-24 Jars określa się na 11 tys. km, co oznacza, że może razić w zasadzie niemal każde miejsce na świecie. Nośnik wyrzutni Jarsów stanowią pojazdy MZKT-79221, które rozpędzają się do prędkości 45 km/h i mogą pokonać jednorazowo 500 km.