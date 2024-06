Rosja prezentuje nowe drony. Korpus wykonany z ciekawego materiału

Dron "IRT-Skaut" można uruchamiać z ręki, co ułatwia jego użycie w terenie. Konstrukcja z pianki nie tylko obniża koszty produkcji, ale również ułatwia naprawy w warunkach polowych. Rosyjskie media propagandowe podkreślają, że ten materiał czyni drona bardziej ekonomicznym i praktycznym w eksploatacji.

Dron wyposażony jest w silnik elektryczny, który pozwala mu osiągnąć prędkość do 90 km/h. Jego zasięg wynosi 50 km, a czas pracy na jednym ładowaniu to około godzina. Dron może przenosić ładunki o masie do 200 gramów. Inne szczegóły techniczne nie zostały ujawnione.