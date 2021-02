Rosja potwierdza. Atomowy okręt wojenny Admirał Łazariew idzie na złom

Decyzja o złomowaniu to konsekwencja problemów ekonomicznych, jakie Rosja, a wcześniej Związek Radziecki miały z okrętem. Te pojawiły się zaraz po wejściu jednostki do służby (1984 r.) , jeszcze w czasach zimnej wojny.

Zobacz: NASA: Pierwsze takie zdjęcia księżyca Jowisza. Europa na niezwykle szczegółowym zbliżeniu [Wideo]

W związku z brakiem środków na bieżące remonty i konserwacje, krążownik został wycofany ze służby w 1999 roku. Sześć lat później z okrętu usunięto paliwo nuklearne. W 2009 roku pojawiły się plany związane z modernizacją jednostki, co miałoby doprowadzić do jej ponownego wcielenia do Rosyjskiej Marynarki Wojennej. Trzy lata później ogłoszono, że jest to niemożliwe.