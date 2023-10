Czarny sen Rosjan trwa. W ciągu 10 dni stracili pięć samolotów

Przedstawiciel wojska dodał, że najeźdźcy wykorzystują samoloty szturmowe do wsparcia swoich operacji naziemnych w obwodach donieckim i zaporoskim. Rosjanie, jeśli tylko mają taką możliwość, starają się jednak unikać działania na odcinkach frontu, gdzie ryzykują zestrzelenie przez ukraińskie siły obrony przeciwlotniczej.

Su-25 to dwusilnikowy samolot szturmowy z końca XX wieku, był produkowany w latach 1978–2017. Mierzy prawie 16 m długości i jest w stanie rozpędzać się do maksymalnie 950 km/h. Nie jest to imponująca prędkość jak na maszynę z tej kategorii, ale w zamian Su-25 oferuje stosunkowo silne opancerzenie.