Rosja poderwała naddźwiękowe myśliwce. To kolejne działania w Arktyce

MiG-31 to dwumiejscowy, naddźwiękowy ciężki samolot przechwytujący radzieckiej konstrukcji, który w założeniu miał być połączeniem Tu-128 i MiG-25. Napędzają go dwuwałowe, turbowentylatorowe, dwuprzepływowe silniki lotnicze Sołowiow D-30, które generują ciąg 93kN bez dopalacza (152kN z dopalaczem).

Dzięki tym silnikom myśliwiec osiąga prędkości maksymalne dochodzące do 3000 km/h. Zmodernizowane wersje BM wyposażone są w radar Zasłon-M. Daje on możliwość wykrycia np. myśliwca z odległości do 320 km. W przypadku tego konkretnego przechwycenia doszło do niego z wysokości 20 tysięcy metrów, przy prędkości 2.5 macha.