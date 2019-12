Rosja. "Pływający Czarnobyl" został uruchomiony

Pierwsza rosyjska pływająca elektrownia jądrowa, zbudowana przez państwowy koncern Rosatom, rozpoczęła dostarczać prąd do wschodniej części Rosji. Jej budowa zajęła 10 lat, a koszta wyniosły 232 mln dolarów (ok. 900 mln zł).



Barka, nazwana "Akademik Łomonosow", ma moc wytwarzania ok. 70 megawatów i może zasilić miasto liczące 100 tys. mieszkańców. Znajduje się w okolicy czukockiej tundry, na wodach Oceanu Spokojnego Północnego, w rosyjskim stanie zamieszkanym przez 50 tys. osób.

Towar eksportowy

Rosja ma nadzieję, że elektrownia oraz towarzyszący jej rozwój infrastruktury, stworzą warunki do społeczno-ekonomicznego wzrostu Czukotki. Rojsanie nazywają swoją barkę pierwszą na świecie pływającą elektrownią jądrową. W rzeczywistości jest pierwsza w tym regionie świata. Pierwszą w ogóle był statek MH-1A Sturgis, wykorzystywany do produkowania energii potrzebnej do ulepszenia Kanału Panamskiego.