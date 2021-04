Rosja. Nowy samolot Putina po raz pierwszy w powietrzu [Wideo]

Rosyjski koncern United Aircraft Corporation poinformował o pierwszym locie samolotu Ił-96-300, który będzie jedną z dwóch maszyn przeznaczonych do przewozu najważniejszych osób w Rosji, w tym prezydenta Władimira Putina.

Samolot oblatany 9 kwietnia 2021 roku to Ił-96-300PU nosi barwy operatora Rossija, odpowiedzialnego za przewóz funkcjonariuszy władz Federacji Rosyjskiej oraz Sił Zbrojnych Rosji. Jest to jedna z dwóch zamówionych w 2015 roku maszyn, która posłuży najważniejszym osobom w państwie i jest to również pierwszy Ił-96 wyprodukowany od 5 lat.

Ił-96-300 to model bazowy całej serii i został on wyposażony w 4 silniki turowentylatorowe Aviadvigatel PS-90A, każdy o sile ciągu 157 kN. Jego zasięg to około 11 000 km, ale od innych wersji Iła-96 różni się wyłącznie dodatkowymi antenami, dzięki którym może utrzymywać szyfrowaną łączność.

Ił-96-300, który został oblatany na początku kwietnia, jest pierwszą z zamówionych przez Rosję maszyn. Jednak dotarła ona z dużym opóźnieniem, ponieważ dostawę planowano jeszcze na 2018 i 2019 rok. To, jak poradziła sobie maszyna w czasie tego lotu testowego, możecie zobaczyć na poniższym nagraniu.

Lot testowy przebiegł pomyślnie i w tym czasie potwierdzono działanie wszystkich systemów. Poza nowo zamówionymi dwoma Iłami Rosja dysponuje jeszcze 3 podobnymi maszynami. Pierwszy z nich został zmontowany jeszcze w 1995 roku. Chociaż producent chwali się licznymi zamówieniami na te maszyny, to serwis defence24.pl wskazuje na poważne niedomówienia w tej kwestii.

Przede wszystkim opóźnienia w dostawie dwóch samolotów zamówionych przez Rosję, wynikające nie tylko z pandemii koronawirusa, mówią same za siebie. Większość samolotów pasażerskich tego typu została już wycofana z użycia ze względu na dużą wypadkowość. Jedyne latające obecnie maszyny to testowy egzemplarz producenta i samoloty do przewozów VIP w Rosji i na Kubie.