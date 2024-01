Rosja nie daje za wygraną. Ukraińcy będą mieć spory problem

Jak podaje portal Defense Express, rosyjskie media państwowe informują o pojawieniu się na tamtejszych czołgach nowego przeciwdronowego systemu (do walki elektronicznej) Sania. Dowodem tych działań jest nagranie opublikowane przez rosyjskie ministerstwo obrony. Widać na nim czołg T-80BWM, który należy do 9. Dywizji Zmotoryzowanej Brygady Strzelców i Korpusu Armijnego z szeregiem anten na klatce nad wieżą.

Jednocześnie działania Rosjan podkreślają, jak ważne obecnie są ulepszenia pojazdów pancernych , których zadaniem jest zwiększenie przeżywalności załogi podczas nasilających się ataków dronami. Do tej pory częstym widokiem na froncie (po obu stronach konfliktu) były – i w zasadzie są nadal – klatki montowane w górnej części maszyn , aby ochronić wieżę przed atakiem z góry. Nie brakuje też zdjęć z frontu przedstawiających klatki w okolicach bocznych burt.

Widoczny na nagraniu opublikowanym przez rosyjskie ministerstwo obrony czołg T-80BWM to obecnie jedna z najlepszych maszyn Rosjan. To sprzęt stanowiący efekt modernizacji rozpoczętej w 2017 r., na skutek której czołgi zyskały m.in. nowoczesny system kierowania ogniem Sosna-U. Ponadto warto podkreślić obecność zmodyfikowanej armaty 2A46M-4 z automatem ładowania przystosowanym do pocisków Świeniec-2.