Rosja i Chiny nie próżnują. Tak przypominają światu o swojej obecności

Chińskie media państwowe opublikowały nagranie pokazujące bombowce w eskorcie należących do Pekinu myśliwców J-16 podczas lotu patrolowego. Zhang Junshe, chiński ekspert wojskowy, przekazał Global Times, że głównym celem patrolu powietrznego było zwiększenie strategicznego zaufania między krajami i ich siłami zbrojnymi, poprawa poziomu współpracy strategicznej armiami, zwiększenie ich zdolności do wspólnego rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem oraz utrzymanie pokoju i stabilności w regionie i na świecie.

Zachodni analitycy uważają, że podczas patrolu Pekin wykorzystał bombowce H-6K. Jeśli okaże się to prawdą, oznacza to, że był pierwszy raz, gdy H-6N wziął udział we wspólnej misji patrolowej z rosyjskimi bombowcami strategicznymi. Warto podkreślić, że o obecności H-6N podczas patroli informował również portal China Bugle, powiązany z Centrum Mediów Informacyjnych Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej.

Według chińskiej państwowej agencji prasowej Xinhua H-6N to nowoczesny bombowiec strategiczny, zaprojektowany w Chinach, wyposażony w zdolność do tankowania w locie oraz przeprowadzania dalekosiężnych ataków. Ekspert wojskowy Zhang Xuefeng w rozmowie z Global Times podkreślił, że H-6N przewyższa wcześniejszy model H-6K pod względem zasięgu i zdolności operacyjnych. Dzięki możliwości tankowania w powietrzu H-6N znacząco zwiększa zasięg i potencjał odstraszania w trakcie wspólnych patroli.

Zhang Xuefeng zauważył również, że bombowiec przeszedł istotne modernizacje w zakresie uzbrojenia i wyposażenia, co czyni go najbardziej zaawansowanym bombowcem w służbie chińskich sił powietrznych. Nowe możliwości H-6N mają również sprawiać, że jego zasięg dorównuje zasięgowi rosyjskich bombowców Tu-95. Chińczycy uważają, że podkreśla to ich gotowość do wykorzystywania najnowocześniejszego sprzętu w misjach strategicznych z Rosją.