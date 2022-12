Rosja i Chiny łączą siły. Odbędą wspólne manewry "Naval Interaction-2022"

Ministerstwo Obrony Rosji przekazało, że w trakcie manewrów "Naval Interaction-2022" planowane są ćwiczenia związane z ostrzałem rakietowym i artyleryjskim celów powietrznych, morskich oraz zwalczanie okrętów podwodnych. Rosyjską marynarkę wojenną mają reprezentować m.in. krążownik rakietowy Wariag, fregata Marszał Szaposznikow i korwety projektu 20380.

Rosja i Chiny planują wspólne manewry "Naval Interaction-2022"

Z kolei Chiny rozmieszczą dwa niszczyciele, dwie łodzie patrolowe, wielozadaniowy statek zaopatrzeniowy i okręt podwodny z silnikiem Diesla. Na razie nie wiadomo za dużo na temat ich konkretnej specyfikacji. Warto jednak zaznaczyć, że zarówno Rosja, jak i Chiny rozdysponują na miejsce swoje samoloty oraz śmigłowce.

Krążownik rakietowy Wariag projektu 1164 to jednostka, której budowa ruszyła w 1969 r., a wodowanie odbyło się w 1983 r. Okręt wszedł do służby dopiero w 1989 r. i co ciekawe, początkowo nosił nazwę "Czerwona Ukraina". Dopiero w 1992 r. Rosjanie przemianowali go na "Wariag". Jednostka ma długość 186 m, szerokość 20,8 m, a jej wyporność wynosi ponad 11 ton. Może poruszać się z maksymalną prędkością 32 węzłów (około 60 km/h).

Na pokładzie krążownika pomieści się 480-osobowa załogi. Jest też hangar i lądowisko dla śmigłowca Kamow Ka-25 lub Kamow Ka-27. W jego uzbrojeniu można znaleźć m.in. 16 wyrzutni przeciwokrętowych pocisków P-1000 Wulkan, 8 wyrzutni S-300F Fort, działo 130 mm, 3 rakietowo-artyleryjskie zestawy przeciwlotnicze 3M87 KORTIK czy 10 wyrzutni torped kaliber 533 mm.

W ćwiczeniach udział weźmie również fregata Marszał Szaposznikow. To okręt projektu 1155, klasyfikowany jako duży okręt przeciwpodwodny. Jednostkę zwodowano w 1984 r., a rok później weszła do służby. Marszał Szaposznikow ma 163,5 m długości, szerokość 19 m i pełną wyporność 7570 ton. Jego maksymalna prędkość to blisko 30 węzłów (około 54 km/h). Na pokładzie tego okrętu znajduje się miejsce dla 220-osobowej załogi i dwóch śmigłowców Ka-27PŁ.

W 2021 r. roku Marszał Szaposznikow został poddany modernizacji. Wyposażono go m.in. w najnowszy system uderzeniowy Kalibr-NK i Uran oraz zaawansowane uzbrojenie artyleryjskie. Jeśli chodzi o uzbrojenie fregaty, należy wspomnieć przede wszystkim o dwóch armatach okrętowych AK-130 kal. 130 mm, pociskach przeciwokrętowych SS-N-22 Sunburn, 8 wyrzutniach torpedowych kal. 553 mm do pocisków przeciw okrętom podwodnym SS-N-16 Stallion czy dwóch wyrzutniach rakiet przeciw okrętom podwodnym RBU-12000.

Na Morzu Wschodniochińskim znajdą się też korwety projektu 20380, czyli korwety klasy Stierieguszczyj. Są to wielozadaniowe jednostki, najczęściej wykorzystywane do operacji w strefie przybrzeżnej. Mają długość 104,5 m i szerokość 13 m, a ich pełna wyporność to ponad dwie tony. Korwety mogą poruszać się z maksymalną prędkością 27 węzłów (około 50 km/h). Na ich pokładzie znajduje się hangar i lądowisko dla śmigłowca Ka-27, a także platforma startowa dla bezzałogowców Orłan-10. W skład uzbrojenia korwety projektu 20380 może wchodzić m.in. armata okrętowa AK-100 kal. 100 mm, system broni bliskiego zasięgu Kortik (CIWS), dwie wyrzutnie torpedowe oraz dwa karabiny maszynowe kal. 14,5 mm.

Karolina Modzelewska, dziennikarka Wirtualnej Polski