Części ukraińskich samolotów wojskowych za miliony. Znaleziono je przy granicy z Polską

We Lwowie odkryto magazyn ze skradzionymi częściami do samolotów wojskowych, o czym informuje Biuro Prokuratora Generalnego Ukrainy na Facebooku. Były to m.in. czujniki i inne, cenne komponenty maszyn, w tym części do samolotów MiG, których Ukraińcy używają podczas walk z Rosjanami. Ich wartość oszacowano na ponad 250 mln hrywien. Przypominamy, jakie MiG-i posiada Ukraina w swoim arsenale.