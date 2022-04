Rosja bez Ukrainy. Cień dawnego mocarstwa

Putin nie myli się w jednym – jego wielkomocarstwowe plany bez Ukrainy nie mogą się ziścić. Klucze do nich leżą w Kijowie. Tyle że Rosjanin do ich odzyskania wybrał sposób, który na zawsze zatrzasnął mu do nich zamek.

Nikita Chruszczow, Leonid Breżniew, Konstantin Czernienko i Michaił Gorbaczow. Co łączy przywódców Związku Radzieckiego, panujących – z niewielkimi przerwami – pomiędzy postalinowską odwilżą a rozpadem Sojuza? Każdy z nich, gdyby z jakiegoś powodu tego potrzebował, mógłby uznać Ukrainę za swoją ojczyznę.

Niemal cała zimna wojna – z krótką przerwą na rządy Andropowa – to czas, gdy na Kremlu panował ktoś mający co najmniej bliskie związki z Ukrainą. Związek Radziecki opanowany przez ukraińskie elity? Teza, brzmiąca jak spiskowa teoria dziejów wyda się nam mniej absurdalna, gdy spojrzymy na życiorysy kolejnych genseków.

Nikita Chruszczow – etniczny Rosjanin – urodził się blisko granicy Ukraińskiej SRR, a dzieciństwo spędził już we wschodniej Ukrainie, pracując w ukraińskich kopalniach. Drogę do władzy otworzyło mu objęcie steru Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, do której nigdy nie ukrywał sympatii i przywiązania.

Nikita Chruszczow. Ukoronowaniem jego proukraińskich sympatii była znamienna w skutkach decyzja o przyłączeniu Krymu do Ukrainy Źródło zdjęć: © PAP | picture-alliance

– Był etnicznie Rosjaninem, ale naprawdę czuł wielką więź z Ukrainą – stwierdziła po latach jego wnuczka, Nina. Ukoronowaniem proukraińskich sympatii Chruszczowa była znamienna w skutkach decyzja o przyłączeniu do Ukrainy Krymu.

Leonid Breżniew urodził się i wychował w środkowym rejonie Ukrainy, a po przejęciu steru Związku Radzieckiego, otworzył drogę do najwyższych urzędów imperium Ukraińcom, jak szef KGB Witalij Fiedorczuk czy urodzony w Odessie minister obrony, Rodion Malinowski.

Ukraińskie korzenie, za sprawą ojca, miał także Konstantin Czernienko, którego na kremlowskim tronie zastąpił Michaił Gorbaczow. Ten, choć nie odnosił się do swojego pochodzenia, był – dzięki matce – w połowie Ukraińcem.

Pogromcy Hitlera

Ale to nie przywódcy byli fundamentem, na którym przez dziesięciolecia trzymało się euroazjatyckie imperium. Jednym z najważniejszych spoiw, łączących radzieckie narody wspólnotą doświadczeń, była II wojna światowa, czy raczej jej część, w której Związek Radziecki przestał być sojusznikiem Hitlera i walczył przeciwko III Rzeszy: Wielka Wojna Ojczyźniana.

Kto walczył przeciwko Niemcom i ich sojusznikom? Proporcje narodowościowe obrońców ZSRR zmieniały się w czasie, podobnie jak i skład oddziałów tworzonych przez kolaborujących z Niemcami obywateli Związku Radzieckiego.

Znaczna część wojennego wysiłku spoczęła jednak na czterech frontach ukraińskich – potężnych ugrupowaniach Armii Czerwonej, tworzonych przez liczne armie ogólnowojskowe, wielkie jednostki pancerne, artylerii czy lotnicze.

Choć formalnie były to fronty tworzone przez wszystkie narody ZSRR, w praktyce 60-80 proc. ich żołnierzy stanowili Ukraińcy. W połowie 1944 roku stanowili oni około 40 proc. całej Armii Czerwonej.

Słowiańska Armia Czerwona

W 1983 roku, w czasie wojny w Afganistanie, amerykański think tank RAND Corporation przygotował analizę składu etnicznego sowieckich sił zbrojnych – armii prawdziwie wielonarodowej.

Wynikało z niego, że 70-80 proc. składu radzieckich oddziałów bojowych, prowadzących walki w Afganistanie, stanowią Rosjanie, Ukraińcy i Białorusini. Żołnierze z narodów niesłowiańskich dominowali za to w oddziałach niebojowych i stanowili filar tzw. wojsk wewnętrznych.

Uroczystości w Petersburgu poświęcone pamięci żołnierzy poległych w Afganistanie. Łącznie Ukraińcy, Rosjanie i Białorusini stanowili 80 proc. armii ZSRR Źródło zdjęć: © Getty Images | Valya Egorshin

RAND analizował także przyszłość, zwracając uwagę, że z dekady na dekadę coraz mniejszy odsetek obywateli Związku Radzieckiego będzie Słowianami.

Rozpad ZSRR gwałtownie przyspieszył te procesy, oddzielając od Rosji 50-milionową (wówczas) Ukrainę i 10-milionową Białoruś. Dla Kremla, który w swojej polityce odwołuje się do panslawistycznych idei, także i dzisiaj stanowi to poważny problem.

Od T-34 do rakiet kosmicznych

Jest on znacznie szerszy od demografii i składu narodowościowego armii. Ukraiński rodowód ma choćby czołg T-34 - symbol radzieckiego zwycięstwa nad faszyzmem.

Pogromca nazistowskich hord, nadzieja Wielkiej Wojny Ojczyźnianej i uczestnik jeszcze większej "pobiedy", świętowanej na gruzach Berlina, był przecież dziełem Charkowskiej Fabryki Parowozów (choć większość egzemplarzy – po zajęciu Charkowa przez Niemców – wyprodukowały inne zakłady).

Nie jest to przypadkiem – w czasach ZSRR na obszarze Ukrainy powstał silny kompleks technologiczno-zbrojeniowy, którego współczesnym wcieleniem jest ukraiński gigant, Ukroboronprom.

Jego istnienie sprawia, że współczesna Ukraina to jedno z niewielu państw świata, zdolne do produkcji zarówno pełnego wachlarza uzbrojenia, potrzebnego we współczesnym konflikcie, jak i unikalnych rozwiązań, niezbędnych w niezliczonych sektorach gospodarki.

Dość wspomnieć, że większość rosyjskich śmigłowców lata dzięki silnikom wyprodukowanym przez ukraińskie zakłady, a rozpętana przez Rosję w 2014 roku wojna o Krym i Donbas nieoczekiwanie sparaliżowała produkcję w rosyjskich stoczniach okrętów wojennych – napęd w postaci turbin gazowych do jednostek takich, jak rosyjskie fregaty projektu 11356 zapewniała bowiem Ukraina.

Czołgi, pojazdy opancerzone, rakiety i różnej wielkości i przeznaczeniu, samoloty czy silniki lotnicze – wszystko to znajduje się w zasięgu ukraińskich fabryk czy biur projektowych, dysponujących unikalną w skali świata wiedzą i technologią.

Te jednak – co pokazują ostatnie lata – nie zawsze były wykorzystywane w sposób celowy i optymalny. Dostrzegli to sami Ukraińcy, czego przejawem stała się batalia, jaką o odzyskanie zakładów Motor-Sicz, czołowego światowego producenta silników lotniczych, władze Ukrainy stoczyły z Chinami.

Rasputin Putina

Karol Marks – powołując się zresztą na Hegla – wypomniał, że historia lubi się powtarzać, za pierwszym razem jako tragedia, a za drugim jako farsa. Losy ostatniego cara, Mikołaja II i jego rodziny, były bez wątpienia tragedią, która rozegrała się w cieniu wpływów, jakie na carskim dworze uzyskał mistyk i uzdrowiciel, Rasputin.

Historia kołem się toczy, bo widmo Rasputina nadal krąży nad Rosją. Tym razem w postaci Aleksandra Dugina. Porównanie tych dwóch postaci – ze względu na fizyczne podobieństwo – może wydawać się mało finezyjne, ale dobrze oddaje rolę, jaką w XXI-wiecznej Rosji odgrywają koncepcje głównego ideolog rosyjskiego neoimperializmu.

To, co zaniepokojony świat obserwuje jako działania prezydenta Rosji, jest wcieleniem w życie idei, głoszonych od lat przez Aleksandra Dugina.

Ukraina – klucz od imperium

Prawnuk, wnuk i syn oficerów służb specjalnych zamiast kariery w GRU wybrał los profesora Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego im. M.W. Łomonosowa, za głównego przeciwnika uznając euroatlantycki liberalizm.

Jako wykładowca Wojskowej Akademii Sztabu Generalnego Dugin w 1997 roku wyłożył swoje credo w 900-stronicowej książce "Podstawy geopolityki". Dla proputinowskich elit przejmujących władzę w Rosji, księga ta stała się polityczną biblią, definiującą ich działania przez następne – jak do tej pory – 25 lat.

Aleksander Dugin. Jego koncepcja, podlana sosem eurazjatyzmu, zakłada odbudowę rosyjskiego imperium w granicach obejmujących m.in. obszar byłego ZSRR Źródło zdjęć: © East News | Heikki Saukkomaa

Koncepcja Dugina, podlana sosem eurazjatyzmu, zakłada odbudowę rosyjskiego imperium w granicach obejmujących m.in. obszar byłego ZSRR. Rola Polski zostaje przez Dugina sprowadzona do państwa buforowego pomiędzy Imperium a Niemcami.

Odmiennie określa Dugin rolę Ukrainy, widząc w niej państwo sztucznie utworzone (tę narrację wielokrotnie słyszymy z ust Putina), a jednocześnie arenę, na której ścierają się wpływy Wschodu i Zachodu, będącą zarazem kolebką państwowości wschodnich Słowian.

Jako taka, Ukraina – zdaniem Dugina – nie może istnieć samodzielnie, a jej podporządkowanie i wciągnięcie w strefę własnych wpływów jest warunkiem odbudowy rosyjskiej potęgi.

Rozpoczęta przez Rosję w 2014 roku wojna z Ukrainą i wcześniejsze próby niszczenia tego państwa przez korumpowanie jego elit czy wspieranie prorosyjskich polityków, są naturalną konsekwencją duginowskiego pojmowania świata. Klucz do odbudowy wschodniego imperium trzyma Ukraina.