Polska aplikacja pomogła posprzątać plaże w Norwegii. Tysiące chętnych

Powstawanie aplikacji Rydde

Polska firma odpowiadała za przygotowanie frontendu aplikacji w wersji na Android i iOS oraz na przeglądarki. Została ona zaprojektowana w taki sposób, by zachęcać użytkowników do wzajemnych kontaktów i budowania społeczności. Zastosowanie metodologii Agile pozwoliło na szybkie wdrażanie zmian i nowości. Do stworzenia Rydde wykorzystano technologie: React, Kotlin, Swift, OpenStreetMaps.