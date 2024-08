Pojawiły się w Ukrainie. Roboty niczym z filmów science-fiction

Model psa o nazwie "BAD One" jest zdolny do wykonywania różnych czynności, takich jak wstawanie, kucanie, bieganie i skakanie, na podstawie komend przekazywanych przez operatora. Dziennikarze AFP, którzy mieli okazję uczestniczyć w pokazie na terenie Ukrainy, donoszą o zdolnościach robota. Z kolei w ukraińskich mediach pojawiło się nagranie, które prezentuje, jak działa ten robot. Można je również obejrzeć w mediach społecznościowych:

Twórcy robotów podkreślają, że są to maszyny ciche, zwrotne i niewielkiej wysokości. Dzięki tym cechom, psy-roboty są trudne do wykrycia, co czyni je idealnymi do misji rozpoznawczych. Psy-roboty są wyposażone w kamery termowizyjne, które umożliwiają inspekcję okopów wroga lub wnętrz budynków na terenach objętych walkami. Ponadto, mają zdolność do przenoszenia ładunków o wadze do 7 kg.