Robi to jedynie ludzki mózg? Naukowcy podzielili się ważnym odkryciem

Zgodnie z wyjaśnieniem naukowców z Politechniki Federalnej w Lozannie w Szwajcarii, sygnały w mózgu przemieszczają się od swojego źródła do celu, pokonując wiele synaps, czyli połączeń między neuronami. Przebiegają one przez liczne ośrodki, co naukowcy porównują do drogi z wieloma przystankami.