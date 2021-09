Rewolucyjna koncepcja US Army. Chcą zasilać instalacje lądowe energią z orbity

Inicjatywa nosi nazwę Space Solar Power Incremental Demonstrations and Research lub SSPIDR oraz co ciekawe inżynierowie twierdzą, że jest to możliwe. Niektóre technologie są już dojrzałe, ale wyzwanie będzie stanowić ich miniaturyzacja. Jest to o tyle ważne, że wynoszenie przedmiotów na orbitę podlega wielu ograniczeniom, z których największymi są masa oraz rozmiary. Demonstrator technologi ma zostać zaprezentowany już w 2024 roku.