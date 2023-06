Rewolucja przyszła z Korei. 15 lat technologii SmartTV w telewizorach Samsung

Wielki ekran, średni ekran, mały ekran. Telewizor, komputer, telefon. Za każdym razem, gdy któryś z nośników wychodzi na prowadzenie, stając się bardziej interaktywny, wszechstronny, silniej obecny w codziennym życiu użytkowników, dwa pozostałe są w sytuacji, kiedy muszą nadgonić, zredefiniować swoje znaczenie, czasem wymyślić się na nowo.

Telewizor z internetem – historia

Smartfony przełamały dominację komputerów przenośnych, telewizor zaś długo pozostawał w tyle, nie wiedząc, jak odpowiedzieć na zmienione potrzeby odbiorców, którzy z małych ekranów czerpali wiedzę i rozrywkę. A przy okazji na nich czytali, oglądali filmy i teledyski ale także grali.

Rozwój telewizorów w kierunku interaktywnych, rozbudowanych platform dających możliwość komfortowej przesiadki między telefonem, komputerem a domowym dużym ekranem, był nieunikniony. Rozwój technologiczny nie stawiał przeszkód, którymi dotychczas była łączność, rozwiązana razem z popularyzacją bezprzewodowego internetu, i podzespoły, które z postępującą miniaturyzacją i rosnącą mocą, wystarczyło wykorzystać w układach dla większych ekranów.

Jak wyglądały założenia "inteligentnego telewizora" u zarania? Przede wszystkim miał on uwolnić widzów spod dyktatury liniowej telewizji. Wzrastające znaczenie serwisów VOD, YouTube czy platform streamingowych z materiałami wideo sprawiło, że włączanie telewizora po to, by obejrzeć to, do czego zmusza nas nadawca, odeszło do lamusa. Chcemy przecież - nie inwestując w żadne urządzenia peryferyjne - konsumować te same treści co na innych urządzeniach. Wtedy gdy tego chcemy a nie w czasie narzuconym ramówką. A nasz apetyt przez lata jeszcze bardziej wzrósł. Telewizor może być przecież platformą do grania, czerpania wiedzy, pracy, przeglądania własnych multimediów, social mediów czy kontaktowania się z rodziną i znajomymi.

SmartTV zaczęło docierać do naszych domów w 2009 r., ale od tego czasu jego wpływ na świat telewizji jest ogromny. Inteligentne telewizory dają możliwości, jakich oczekujemy od tabletów i smartfonów. Pozwalają również łatwo zarządzać treściami przez specjalnie zaprojektowane do tego piloty ale także za pośrednictwem smartfona czy głosu.

Smart TV w wydaniu Samsunga

Samsung jako czołowy producent na rynku elektroniki konsumenckiej stał na czele stawki już w czasach pionierskich, w roku 2009 oferując połączenie telewizora z internetem oraz oddając w ręce widzów zestaw narzędzi pozwalających na łatwą i efektywną konsumpcję treści, a także korzystanie z odbiornika jako źródła informacji i relaksu. Od tego czasu nieprzerwanie jest jednym z liderów rozwoju technologii, wprowadzając wiele pionierskich rozwiązań, jak Samsung Apps, pierwszy sklep z aplikacjami dla Smart TV, czy Smart Hub integrujący szereg funkcjonalności i aplikacji w wygodny dla użytkownika interfejs. Wprowadził ponadto własny system operacyjny czy rozwiązania przeznaczone np. dla widzów wydarzeń sportowych i wspomagające odbiorców dodatkowymi informacjami o śledzonym wydarzeniu.

Choć dziś inteligentne rozwiązania w telewizorach wydają się standardem, znaczenie czołowych producentów w popularyzacji zjawiska i ich wysiłki, często ryzykowne i ambitne, są nie do przecenienia. Naturalną ewolucją rozwiązań Samsunga jest, chociażby SmartThings – technologia kojarząca nasze różne inteligentne urządzenia połączone z internetem w jeden ekosystem Smart Home, którym możemy łatwo zarządzać.

Z perspektywy użytkownika – aplikacje Smart TV

Należy zwrócić w tym miejscu uwagę na aspekt często pomijany – interfejsu i doświadczenia użytkownika z udostępnianymi aplikacjami. Zdarza się, że producenci kładą na to mniejszy nacisk lub oferują dostęp do aplikacji niedostosowanych do urządzeń, które mamy w domu. Suma małych frustracji, gdy musimy walczyć z wyszukiwaniem, przeglądaniem, wracaniem, zapisywaniem wyborów, prowadzi do tego, że korzystanie z aplikacji niewiele ma wspólnego z przyjemnością. Wiodący producent przykłada do tego natomiast szczególną wagę, certyfikuje aplikacje zewnętrznych dostawców, co ma znaczny wpływ na ich stabilność w ramach swojej platformy i dba o doświadczenia odbiorców.

Smart TV w telewizorach Samsunga to dziś ponad 900 skrojonych na miarę i dostosowanych do potrzeb oraz wygody użytkownika aplikacji, z których ponad 200 udostępnionych jest w polskiej wersji językowej. Wśród nich prym wiodą aplikacje z filmami i serialami takie jak Netflix, YouTube, HBO Max, player, Amazon, Disney+ czy SkyShowtime. Nie jesteśmy jednak ograniczeni do wideo na żądanie. Swoje aplikacje mają także serwisy streamingowe czy społecznościowe, jak Facebook Watch, Twitch, Kick, TED Talk itp. To kanały dostosowane do użytkownika na żywo, "mobilnego", bardziej towarzyszące i angażujące.

Smart Home coraz ważniejszy

Telewizor Smart TV kojarzy nam się głównie z rozrywką. Jednak coraz ważniejsza z czasem będzie stawała się w nim jeszcze jedna funkcja. Będzie nam ułatwiała życie i oszczędzała czas, którym będziemy mogli dysponować swobodniej. To możliwość zarządzania inteligentnym domem. Warto więc poznać takie określenia jak Smart Home i aplikacja Smart Things. W tym roku ekran Samsung Smart TV staje się centrum inteligentnego domu. Telewizory z serii QLED, Neo QLED i OLED od modelu Q60C mają wbudowany Hub IoT, dzięki któremu ten domowy ekosystem można zbudować bez dodatkowych modułów zewnętrznych, łączących różne urządzenia, takie jak pralka, telewizor Smart TV, klimatyzator, lodówka czy kamery. Hub IoT w telewizorach Samsung to z jednej strony oszczędność ,a z drugiej znaczne ułatwienie w zarządzaniu inteligentnym domem. Jak to działa w praktyce? Telewizor będzie pełnił rolę huba/konektora, który dotychczas najczęściej miał formę zewnętrznego modułu. To uprasza proces dodawania nowych urządzeń oraz sterowania nimi. Jeśli chodzi o podgląd i zarządzanie domowym ekosystemem to niezmiennie wystarczy jedna aplikacja SmartThings, która z roku na rok ma do zaoferowania coraz więcej. Jest dostępna na urządzenia mobilne z systemem Android od wersji 8 wzwyż, iOS od wersji 13 oraz telewizory Samsung Smart TV.

Platforma SmartThings "rozumie" i wspiera popularne standardy łączności w ramach inteligentnego domu (Matter i ZigBee), dzięki czemu smart urządzenia różnych producentów mogą komunikować się między sobą. Lodówka, piekarnik, żarówki, klimatyzator, telewizor, soundbar, kamera, pralka, dzwonek do drzwi, termostat, inteligentne gniazdko i wiele innych – wszystkie te urządzenia można dziś włączyć do swojego domowego ekosystemu i sterować nimi za pośrednictwem smartfonu. Obecnie lista wspieranych urządzeń liczy kilkaset pozycji i cały czas rośnie. Są tam m.in. urządzenia takich firm jak Google, EVE Systems, Honeywell Home, Linksys, Nanoleaf, Philips Hue, Schlage, Wemo, Yale i wiele, wiele innych.

Jednak aplikacja SmartThings dostępna na urządzeniach z systemem operacyjnym Android i iOS (Android OS 8↑, iOS 13↑) nie tylko może wpłynąć na przyspieszenie i uproszczenie domowych obowiązków, ale pozwoli także m.in. na bieżąco monitorować zużycie energii elektrycznej urządzeń Samsung, takich jak lodówka, pralka czy telewizor. SmartThings wspiera także miłośników domowych zwierzaków – można będzie zdalnie wysłać robota sprzątającego, aby nagrał film dokumentujący, co futrzani przyjaciele porabiają podczas nieobecności właścicieli.

Jedną z tegorocznych nowości jest możliwość stworzenia w telewizorze mapy domu w 3D. Poszczególne urządzenia zostaną przypisane do konkretnych pomieszczeń, wyświetlany będzie także ich status (włączone/wyłączone) i można będzie nimi sterować z poziomu smartfonu. Ta nowa wizualna odsłona ułatwia codzienne korzystanie z połączonych urządzeń.

