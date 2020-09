Raport Kongresu: Zaniedbania Boeinga i FAA winne katastrofom samolotów 737 MAX

Katastrofa Boeinga 737 MAX. Winne zaniedbania i chciwość

W konkluzji raportu zwrócono uwagę, że do katastrof doprowadził zbieg zaniedbań oraz nieprawidłowych praktyk, których dopuścił się zarówno Boeing, jak i FAA (Federalna Administracja Lotnictwa). Reprezentanci zasiadający w Komisji Infrastruktury podkreślili, że do katastrofy w głównej mierze doprowadziła chęć Boeinga do ograniczenia kosztów.

Nowy samolot 737 MAX otrzymał większe, wyżej umieszczone silniki, co miało przełożyć się na oszczędność dla linii lotniczych. Ten ruch spowodował jednak, że samolot miał tendencję do przechylania się do tyłu, co mogło doprowadzić do przeciągnięcia. Aby temu zapobiec, system MCAS miał automatycznie pochylać nos samolotu do przodu.