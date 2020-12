Radioteleskop Arecibo runął. Wideo przedstawia upadek 900-tonowego kolosa

Gigantyczny radioteleskop Arecibo znajdujący się w Portoryko runął 2 grudnia , kilka dni po tym, jak ogłoszono, że zakończył swoją pracę i zostanie rozebrany . Jego dysk miał średnicę 300 m i spadł z wysokości ponad 140 m. Chociaż nie był to największy radioteleskop na świecie to te rozmiary i tak robią wrażenie.

Radioteleskop Arecibo działał od 1963 roku i był to największy na świecie teleskop o pojedynczej aperturze przez 53 lata. Później miejsce na podium odebrały mu teleskopy z Chin i Rosji. Przez te wszystkie lata Arecibo był wykorzystywany do poszukiwania pozaziemskiej inteligencji oraz nadawania wiadomości kierunku Gromady Herkulesa. Poza tym używany był do badań radioastronomii, czyli nauki o atmosferze i astronomii radarowej.