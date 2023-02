Radioaktywna kapsuła odzyskana. To jak znalezienie "igły w stogu siana"

Niewielka, srebrna kapsuła o wymiarach 8 milimetrów na 6 milimetrów (czyli wielkości porównywalnej do ziarna grochu), zawierająca wysoce radioaktywny cez-137, zaginęła podczas transportu z kopalni w mieście Newman do Perth. Z dostępnych informacji wynika, że mogło do tego dojść już 10 stycznia, ale jej brak zauważono dopiero w minionym tygodniu. Australijskie służby stały przed nie lada wyzwaniem, bo droga z Newman do Perth to około 1,4 tys. km. Dlatego, jak podkreślają ich przedstawiciele, "grupy poszukiwawcze dosłownie znalazły igłę w stogu siana".