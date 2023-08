Radio-stop to relikt przeszłości. Systemów nie zmieniano od 50 lat

Jak przypomniał w rozmowie z PAP prezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR Adrian Furgalski, w Polsce funkcjonuje analogowy system zatrzymywania pociągów w przypadku niebezpieczeństwa. Jest to urządzenie ustawione przy odcinkach torów funkcjonujące na zasadzie odbiornika sygnału tonalnego wysyłanego przez radio. Gdy odbierze określony sygnał, uruchamia procedurę samoczynnego hamowania pociągu, czyli włącza hamulce indukcyjne zamontowane na torach.

- Każdy użytkownik radiotelefonu lub krótkofalówki może nadać sygnał tonalny o odpowiedniej częstotliwości, by uruchomić system radio-stop i zatrzymać pociągi na odcinku zasięgu obejmowanego przez urządzenie. Na forach dla miłośników krótkofalarstwa można bez problemu zdobyć instrukcję, jak to zrobić - zauważył.

Ekspert zaznaczył, że dla stosowanego w Polsce systemu istnieją alternatywy. Na Zachodzie stosuje się systemy cyfrowe. One również nie są idealne, ponieważ mogą zostać zhakowane, ale wymaga to większych umiejętności i nie można tego dokonać przy użyciu krótkofalówki.

W ostatnich dniach do wstrzymania ruchu kolejowego z powodu nieuprawnionego nadania sygnału radio-stop doszło w kilkunastu miejscach w całym kraju. Tylko we wtorek do godz. 13 w ten sposób zatrzymanych zostało łącznie 25 pociągów w czterech województwach: łódzkim, mazowieckim, opolskim i pomorskim - przekazał PAP rzecznik PKP PLK Karol Jakubowski.