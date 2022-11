Psychopaci i sadyści się tym interesują. Też to lubisz?

Badanie, które ukazało się na łamach czasopisma naukowego "Frontiers In Psychology" rzuca nowe światło na psychopatów i sadystów. Jak wyjaśnia IFL Science, jego autorzy chcieli zbadać związek między tzw. "ciemną tetradą", czyli zespołem cech osobowości obejmującym makiawelizm, narcyzm, sadyzm i psychopatię a zainteresowaniem ogniem oraz jego rozpalaniem. W tym celu zaprosili do badania 222 studentów, których weryfikowali pod względem posiadania cech zaliczanych do "ciemnej tetrady".