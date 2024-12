Psy mogą "mówić"? Zaskakujące wyniki badań

Co ciekawe, analiza wyników wykazała, że psy używają przycisków w sposób celowy, łącząc wyrażenia w logiczne sekwencje. Najczęściej wybierane przez psy pojedyncze słowa to "jedzenie", "przysmak" i "na dwór". Co jednak ciekawe, niektóre dwuwyrazowe kombinacje pojawiały się częściej, niż można by oczekiwać przypadkowo. Przykłady takich par to:

"jedzenie" i "woda",

"na dwór" i "toaleta",

"imię psa" i "chcę".