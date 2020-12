WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne Wiadomości + 2 kosmosspołeczeństwo oprac. Karolina Modzelewska 7 godzin temu Psy będą eksplorować jaskinie na Marsie. Robotyczne zwierzęta zostaną wyposażone w AI Naukowcy wyposażają czworonożne, imitujące zwierzęta roboty, w sztuczną inteligencję (AI) i szereg urządzeń badawczych. Dzięki temu psy będą sprawnie poruszały się po powierzchni Czerwonej Planety, a także po podziemnych jaskiniach planety. Share Psy, które mogą polecieć na Marsa Źródło: © NASA Na początku tego tygodnia, podczas corocznego spotkania Amerykańskiej Unii Geofizycznej (AGU), które w tym roku odbyło się online, naukowcy z NASA / JPL-Caltech przedstawili "Mars Dogs", czyli roboty imitujące swoim wyglądem psy. Psy, które polecą na Marsa Nowe roboty są bardziej zwinne i łatwiej nimi manewrować niż urządzeniami takimi jak Curiosity, czy Perseverance. Oprócz dużej zwinności roboty charakteryzują się też wysoką odpornością. Zamontowane w nich czujniki pozwalają omijać przeszkody, wybierać między wieloma ścieżkami i budować wirtualne mapy podziemnych tuneli i jaskiń dla operatorów w bazie macierzystej, jak informują naukowcy z AGU. Tradycyjne łaziki marsjańskie mogą poruszać się głównie po płaskich powierzchniach. Jednak do wielu interesujących naukowo regionów Marsa można dotrzeć tylko po przejściu przez bardzo nierówny terenu lub zejściu pod ziemię. Do takich zadań doskonale nadają się robotyczne psy. Nawet jeśli upadną, mogą się samodzielnie podnieść i kontynuować swoją pracę. - Przewrócenie się nie oznacza niepowodzenia misji - powiedzieli naukowcy podczas prezentacji. Dodali: - korzystając z algorytmów odzyskiwania, robot może samoczynnie wyrównać swój stan po wielu upadkach. Według zapowiedzi robotyczne psy byłyby około 12 razy lżejszy niż obecne łaziki i poruszałyby się znacznie szybciej. Podczas testów prędkość ich poruszania się w normalnym trybie wyniosła 5 km/h. Dla porównania można podać prędkość poruszania się łazika Curiosity, która na powierzchni Marsa wynosi około 0,14 km/h. Psy-roboty do zadań specjalnych Eksploracja podziemnych jaskiń jest niezwykle ważna z punktu widzenia przyszłej kolonizacji Marsa. Jaskinie zapewniają naturalną ochronę przed śmiercionośnym promieniowaniem UV czy ekstremalnie zimnymi i intensywnymi burzami piaskowymi, które mogą trwać tygodniami. Naukowcy z GU uważają, że jaskinie mogą również zawierać dowody życia z odległej przeszłości Marsa, a nawet stanowić obecny dom dla organizmów żyjących głęboko pod ziemią. Zwinne, robotyczne psy, które mogą chodzić po skałach, opuszczać się do jaskiń i wybierać właściwą drogę, jednocześnie wykonując pomiary i budując mapę tego, co "widzą" - mogą zaoferować naukowcom nowe możliwości wykrywania oznak życia poza Ziemią. Autonomiczne psy, nazwane "Au-Spot", są zmodyfikowaną wersją "Spot", czteronożnego mechanicznego eksploratora stworzonego przez firmę robotyczną Boston Dynamics. Pracowało nad nimi ponad 60 naukowców i inżynierów z zespołu Collaborative SubTerranean Autonomous Resilient Robots (CoSTAR). Efektem ich pracy jest wyposażenie Au-Spot w połączone sieci czujników i oprogramowania, aby pomóc im bezpiecznie i autonomicznie skanować, nawigować i mapować otoczenie. Au-Spot przetwarza dane wejściowe z Lidar (teledetekcja za pomocą impulsów laserowych), czujników wizualnych, termicznych i ruchu w celu tworzenia map 3D. Roboty wykorzystują również sztuczną inteligencję, aby dowiedzieć się, których struktur unikać i zidentyfikować obiekty o istotnym znaczeniu naukowym. Z kolei moduł komunikacyjny umożliwia robotom przesyłanie danych na powierzchnię podczas eksploracji podziemi. Naukowcy testują Au-Spot na różnych torach z przeszkodami, które naśladują marsjańskie krajobrazy. Ich zdaniem psy roboty będą w przyszłości przeprowadzać rewolucyjne misje naukowe na powierzchni i w podziemiach Marsa. Zobacz też: Wielkie wichury. Czy staną się naszą codziennością? Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze