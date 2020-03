Przez koronawirusa sklepy z elektroniką mają Gwiazdkę w marcu.

- Nie mogę zdradzić o ile procent urosła nam sprzedaż, bo to tajemnica handlowa, ale jakbym miał użyć określenia poetyckiego, to bym powiedział, że "mamy grudzień w marcu" - mówi mi Kamil Szwarbuła z X-komu.

- Liczba zakupów w naszym sklepie internetowym w wzrosła dwukrotnie - mówi Wiolett Batóg, rzeczniczka prasowa Media Markt i Saturna. - Najwięcej sprzedaje się urządzeń niezębnych do pracy z domu, czyli laptopy, kamery internetowe, drukarki. Ale widzimy też spory wzrost w sprzęcie, który ma zająć czas dzieciom, to konsole do gier, gry i planszówki.

Co ciekawe, chociaż obecnie wszystkie nowe laptopy są wyposażone w kamery internetowe, to właśnie ten produkt także cieszy się niespodziewanie wysokim zainteresowaniem.

- Wyprzedaliśmy absolutnie wszystkie kamerki internetowe, jakie mieliśmy - mówi mi pracownik dużego sklepu z elektroniką na Mazowszu i prosi o anonimowość. - Ludzie mówią, że albo potrzebują do komputerów stacjonarnych, albo jak zaczęli używać z przymusu tych wbudowanych w laptopy to okazały się tak słabej jakości, że kupują dodatkowe. Nawet ostatnia, uszkodzona sztuka bez kabelka i mocowania się sprzedała, a klient nie chciał się targować o rabat.

Koronawirus. Polacy kupują lodówki

W tym szale zakupów do pracy zdalnej jest jeszcze jeden segment urządzeń, który może zdziwić bardziej niż kamery internetowe. To chłodziarki i zamrażarki, te też sprzedają się wyjątkowo dobrze. W połączeniu z informacjami o gigantycznych zakupach spożywczych rysuje się obraz Polaka szykującego się do długotrwałej kwarantanny. Z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego, to bardzo dobry sygnał, bo im więcej osób pozostanie w domach, tym mniej zakazi się koronawirusem i mniej zachoruje na COVID-19.