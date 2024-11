Prześcignęli Amerykanów? Tym myśliwcem dają światu dużo do myślenia

Według rzecznika AVIC, Wu Jiwei, "J-20S to ciężki myśliwiec stealth, który doskonale sprawdza się w zdobywaniu przewagi w powietrzu, umożliwiając zarówno ataki na cele, jak i ścisłą współpracę z bezzałogowcami". Z kolei Song Zhongping, komentator ds. spraw wojskowych i emerytowany oficer Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, cytowany przez serwis China Daily, zaznaczył, że: "Według wprowadzenia AVIC, J-20S ma dobre zdolności do rozpoznawania sytuacji, co oznacza, że ​​może działać jako mała platforma wczesnego ostrzegania. Nowy model może również kierować dronami w celu przeprowadzania ataków na cele. Wszystkie te nowe funkcje obiecują dłuższy zasięg wykrywania i walki".

Chińskie Ministerstwo Obrony Narodowej Chin podkreśliło, że J-20 jest trzecim myśliwcem stealth na świecie, który wszedł do służby, po amerykańskich myśliwcach F-22 Raptor i F-35 Lightning II. Myśliwiec wykonany w technologii staelath - Su-57 - posiada także Rosja. Jednak te samoloty 5. generacji istnieją tylko w wersji jednomiejscowej. Myśliwiec w wersji J-20, będący podstawą do opracowania J-20S, po raz pierwszy wzbił się w powietrze w styczniu 2011 r., a w listopadzie 2016 r. został ujawniony na targach w Zhuhai, przypomina The Aviationist. Jego dwumiejscowa wersja – J-20S – została z kolei po raz pierwszy zauważona w 2021 r. podczas testów naziemnych, a do tej pory powstały cztery prototypy, które aktualnie przechodzą testy w Central Flight Test Establishment.