Przepowiedział własną śmierć. Jasnowidz z Polski ostrzegał, co nas czeka

Stefan Ossowiecki w swojej książce wydanej w 1933 r. pod tytułem "Świat mego ducha i wizje przyszłości" wyraził zaniepokojenie o przyszłość świata. Dzieło to miało charakter zarówno testamentu, jak i ostrzeżenia przed tym, co może spotkać ludzkość. Postrzegał on nieokiełznany rozwój technologii jako potencjalnego sprawcę apokalipsy.