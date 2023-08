Przemyślana strategia marketingowa – sposób na sukces

W ogólnym zarysie można by rzec, że dobra strategia to strategia spójna. A to oznacza, że wszystkie działania podejmowane w celu jej realizacji powinny zmierzać do ukazania produktu lub usługi w określony sposób i w jasno sprecyzowanym kontekście. Takie działanie budzi zaufanie konsumentów i sprawia, że to, co oferujemy, wydaje się atrakcyjniejsze. Spójna retoryka i warstwa merytoryczna, obraz i kolorystyka, sprawiają, że przekaz staje się jasny, a pobudzane emocje rezonują. Szczególnie istotną kwestią jest posługiwanie się jednolitym językiem, dostosowanym do specyfiki grupy docelowej – wieku potencjalnych klientów, zainteresowań, potrzeb i pragnień. To jasne, że kierując ofertę do wykształconego dorosłego odbiorcy nie możemy używać tego samego sposobu komunikacji, jak wobec dzieci w wieku nastoletnim, a tworząc produkt dla melomanów, niewskazana będzie stylistyka rodem z oprawy promocyjnej MMA. Dobrym sposobem będzie też intensyfikacja działań w rozmaitych mediach, która utrwali przekaz.