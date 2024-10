Przelot komety nad Polską. Wieczorem spójrz w niebo

Ostatnio nad Polską można było podziwiać przelot satelitów Starlink. Wieczorami na nocnym niebie pojawia się również inne, znacznie rzadsze zjawisko. Mowa o komecie C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS , która po raz kolejny będzie widoczna nad Polską. Jak zwraca uwagę serwis nocneniebo.pl, obserwacja gołym okiem staje się coraz trudniejsza (zwłaszcza z obszarów jakkolwiek oświetlonych przez blask miast), ale nie oznacza to, że będzie niemożliwa. Z powodzeniem natomiast uda się zrobić kolejne zdjęcia z wykorzystaniem aparatów z obiektywami o dużej ogniskowej. Kometa będzie widoczna niedaleko galaktycznej smugi Drogi Mlecznej.

Kometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS pojawi się nad południowo-zachodnim horyzontem około godziny 19:00 i będzie ją można fotografować przez 2,5 godziny, aż do 21:30. To sporo czasu, by odpowiednio ustawić sprzęt, zlokalizować obiekt na niebie i wykonać satysfakcjonujące fotografie, o których powtórzenie w przyszłości będzie trudno. Tego rodzaju obiekty widoczne są na niebie dość rzadko.