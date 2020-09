Przełomowy sposób na wrzody żołądka. Pracują nad nim naukowcy z Chin

Drukowanie całych organów w laboratoriach, jak serce czy wątroba, choć jest uważane za przyszłość medycyny, to na razie pozostaje w sferze badań oraz science fiction. Póki co możliwe może być zastosowanie tego procesu na mniejszą skalę, czyli drukowanie fragmentów organów bezpośrednio w żywym człowieku.

Zespół naukowców z Uniwersytetu Tsinghua w Pekinie chce urzeczywistnić tę wizję, konstruując mini robota, który może wejść do żołądka człowieka przez usta i przełyk. Tam robot będzie rozkładał się do formy gotowej do pracy i "drukował" bezpośrednio w uszkodzonym miejscu. W formie złożonej chiński robot ma średnicę 30 mm, a w formie rozłożonej 43 mm.