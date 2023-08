Przełomowe odkrycie Polaków. Stworzyli kwantowy generator liczb losowych

Kwantowy sprzętowy generator liczb losowych to specjalne urządzenie, które wykorzystuje zjawiska kwantowe do wytwarzania liczb losowych. W odróżnieniu od standardowych (niekwantowych) generatorów liczb losowych, mówimy o tzw. prawdziwym generatorze liczba losowych, gdzie wynik jest całkowicie nieprzewidywalny i niewrażliwy na zmiany środowiskowe.

Urządzenie zaprojektowane przez polskich naukowców powstało w ramach projektu "Technologie optyczne kryptologii kwantowej do ochrony danych w sieciach teleinformatycznych" realizowanego przez Wojskową Akademię Techniczną w konsorcjum z TELDAT i NASK Państwowym Instytutem Badawczym. Przełomowe odkrycie opisał serwis Wojsko Polskie.

Urządzenie generuje impuls laserowy, który zostaje stłumiony do poziomu energii poniżej pojedynczego fotonu za pomocą regulowanego tłumika. Pojedynczy foton w sposób losowy obiera drogę w sprzęgaczu światłowodowym, a jego detekcją zajmują się bardzo czułe detektory na wyjściach sprzęgacza. Bity 0 lub 1 generowane są na podstawie pomiarów detektorów.

"Technologie kwantowe rozwijane są od kilkudziesięciu lat, ale obecnie, na naszych oczach, widać ich znaczący postęp. Dotyczy to chociażby osiągnięcia supremacji kwantowej przez niektóre technologie komputerów kwantowych czy też pojawienia się w ofercie komercyjnej rozwiązań z zakresu łączności kwantowej. Rozwiązanie, które opracowaliśmy, jest niezależne i w pełni autorskie. Ma m.in. własne oprogramowanie, zaprojektowaną i wykonaną od podstaw elektronikę czy zaprogramowany procesor FPGA. Ta innowacyjność i niezależność w zastosowaniach wojskowych, i nie tylko, jest niezwykle ważna – w przypadku naszego generatora założenia te są zrealizowane w stu procentach. Nie jest to produkt, z uwagi na bezpieczeństwo użycia, nieznajomy, a wręcz przeciwnie – w całkowitym stopniu niezależny od jakiegokolwiek udziału trzeciej strony. Opracowanie autorskiego narzędzia do zastosowań kryptologicznych na potrzeby wojska było jedną z naszych głównych motywacji" – podkreśla płk Marek Życzkowski, kierownik projektu.